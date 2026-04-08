Fassadenbrand am Gebäude des Museums Gugging in Klosterneuburg

Am Gebäude des Museums Gugging in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist am Mittwochabend ein Fassadenbrand ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Es habe auch einen "leichten Übergriff" der Flammen auf den Dachstuhl gegeben, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich auf Anfrage mit. Kurz vor 22.00 Uhr hieß es "Brand aus", berichtete die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg auf Facebook.