Fassadenbrand am Gebäude des Museums Gugging in Klosterneuburg
Die Flammen griffen auch auf Teile des Dachstuhls über. Mehrere Feuerwehren im Einsatz.
Am Gebäude des Museums Gugging in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist am Mittwochabend ein Fassadenbrand ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.
Es habe auch einen "leichten Übergriff" der Flammen auf den Dachstuhl gegeben, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich auf Anfrage mit. Kurz vor 22.00 Uhr hieß es "Brand aus", berichtete die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg auf Facebook.
Das Museum in der Klosterneuburger Katastralgemeinde Maria Gugging ist für Art brut konzipiert. Es wurde 2006 eröffnet und begeht aktuell sein 20-jähriges Jubiläum mit der Ausstellung "Museum Gugging.! 20 Jahre Kunst".
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