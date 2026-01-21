Festnahme in Tirol: Polizei schnappt polnischen Schockanruf-Betrüger
Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben am 7. Jänner in Tirol einen mutmaßlichen Betrüger auf frischer Tat festgenommen.
Der 22-jährige polnische Staatsbürger soll in Innsbruck Bargeld von einem Opfer abgeholt haben, das zuvor mit einem sogenannten „Schockanruf“ in die Falle gelockt worden war. Die Festnahme erfolgte in Buch in Tirol, das Geld konnte sichergestellt und dem Opfer zurückgegeben werden.
Laut Ermittlern ist der Mann Teil einer kriminellen Gruppe, die gezielt ältere Menschen ins Visier nimmt. Die Täter geben sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder Ärzte aus und erzählen von schweren Unfällen oder lebensbedrohlichen Erkrankungen naher Angehöriger. Unter dem Vorwand einer Kaution oder eines teuren Medikaments werden die Opfer zur Übergabe hoher Geldbeträge gedrängt.
Dem 22-Jährigen konnten sieben Betrugstaten in Österreich und Deutschland zugeordnet werden – unter anderem in Ternitz, Hollabrunn, Bruck an der Mur, Innsbruck und Salzburg. In zwei weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte großteils geständig. Auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
Suche nach weiteren Opfern
Weil der Verdächtige noch mehr auf dem Kerbholz haben könnte, wurde nun ein Lichtbild des Mannes veröffentlicht. Mögliche weitere Opfer werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 in Verbindung zu setzen
