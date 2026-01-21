Festnahme in Tirol: Polizei schnappt polnischen Schockanruf-Betrüger

Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben am 7. Jänner in Tirol einen mutmaßlichen Betrüger auf frischer Tat festgenommen. Der 22-jährige polnische Staatsbürger soll in Innsbruck Bargeld von einem Opfer abgeholt haben, das zuvor mit einem sogenannten „Schockanruf“ in die Falle gelockt worden war. Die Festnahme erfolgte in Buch in Tirol, das Geld konnte sichergestellt und dem Opfer zurückgegeben werden.

Laut Ermittlern ist der Mann Teil einer kriminellen Gruppe, die gezielt ältere Menschen ins Visier nimmt. Die Täter geben sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder Ärzte aus und erzählen von schweren Unfällen oder lebensbedrohlichen Erkrankungen naher Angehöriger. Unter dem Vorwand einer Kaution oder eines teuren Medikaments werden die Opfer zur Übergabe hoher Geldbeträge gedrängt.