Falke verfing sich in Plastikschnur: Feuerwehr Mödling befreite ihn

Aufmerksame Passanten hatten den Raubvogel in seiner misslichen Lage entdeckt. In einer großen Platane in Mödling hing der Falke an einer Schnur fest. Sie riefen die Feuerwehr der Stadt Mödling zu Hilfe. Diese war rasch vor Ort und nahm das Problem mithilfe eines Hubrettungsfahrzeuges genauer unter die Lupe. Dazu musste die Straße vorübergehend gesperrt werden.