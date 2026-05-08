Der Umwelt zuliebe: Wo Wiener Neustadt in den Radverkehr investiert

620.000 Euro investiert die Stadt Wiener Neustadt in den Ausbau und die Attraktivierung des Radverkehrs. Mit einer „umfassenden Radverkehrsoffensive“, wie man es im Rathaus bezeichnet, will man heuer ein Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen.

Geplant sind mit dem Maßnahmenpaket neue Radwege, zusätzliche Grünpfeile, neue Bodenmarkierungen sowie zahlreiche Planungs- und Prüfprojekte, die das Radfahren sicherer und komfortabler machen sollen.