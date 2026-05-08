Der Umwelt zuliebe: Wo Wiener Neustadt in den Radverkehr investiert
Neue Radwege in Umsetzung und Planung. Offensive als Baustein für klimafreundliche und zukunftsorientierte Mobilität.
620.000 Euro investiert die Stadt Wiener Neustadt in den Ausbau und die Attraktivierung des Radverkehrs. Mit einer „umfassenden Radverkehrsoffensive“, wie man es im Rathaus bezeichnet, will man heuer ein Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen.
Geplant sind mit dem Maßnahmenpaket neue Radwege, zusätzliche Grünpfeile, neue Bodenmarkierungen sowie zahlreiche Planungs- und Prüfprojekte, die das Radfahren sicherer und komfortabler machen sollen.
In Bau befinden sich einige neue Radfahranlagen wie in der Aspanger Zeile, in der Lachtengasse-Hubertusgasse oder der Radweg Föhrenwald. Errichtet werden zwei zusätzliche Nextbike-Stationen im Stadtgebiet.
Kommentare