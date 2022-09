Exportwirtschaft soll verstärkt nach Schweden blicken

Lieferengpässe, Sanktionen, gestiegene Transportkosten – exportierende Unternehmen in Niederösterreich sind mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Die Situation ist gefährlich, denn an dem Wohl der Firmen hängen viele Arbeitsplätze. Mehr als 110.000 Jobs sind es, die mit dem niederösterreichischen Warenexport in Verbindung stehen.

Noch vor einem Jahr durften sich die Manager und Politiker freuen. Mit einem Warenexport von knapp 25 Milliarden Euro wurde das beste Exportjahr im vergangenen Jahrzehnt verzeichnet. „Die Unternehmen sind auch schneller und besser durch die Corona-Krise gekommen als andere“, berichtet Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP).

Wirtschaftliche Stabilität

Mittlerweile ist die Lage deutlich angespannter. Damit der Wirtschaftsmotor weiter brummt, brauche es vor allem auch neue Handelspartner, meint Danninger. Eine aktuelle Studie des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt nun Märkte auf, die für Niederösterreich besonders interessant werden können. Ein Land, das dabei besonders hervorsticht, ist Schweden.