NÖ bei der Weltausstellung: Musik, Holz und Visionen für die Zukunft

Die Reise durch die Zukunft der Menschheit findet auf einer künstlichen Insel in der Bucht von Osaka in Japan statt. 158 Länder nehmen an der diesjährigen Weltausstellung teil, 47 davon mit eigenen Pavillons.

Unter dem Motto „Designing Future Society for Our Lives“ präsentieren die Nationen laut Veranstalter Visionen für eine nachhaltige, vernetzte und lebenswerte Zukunft.