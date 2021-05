Explosion im Schacht von Tankstelle: Mann verletzt

Während Abbauarbeiten auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle in Ried am Riederberg, einer Katastralgemeinde von Sieghartskirchen (Bezirk Tulln), hat sich am Dienstagnachmittag im Bereich eines Schachtes eine Explosion ereignet.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Ollern berichtete, ist dabei ein Mann verletzt worden. Der Handwerker wurde per Notarzthubschrauber in das AKH nach Wien geflogen.