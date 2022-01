Exoten erobern Österreich: Zwischen Pawpaws und Kichererbsen

Auswahl der Sorten

In den Anbau von Sonderkulturen müsse man aber viel Zeit und Arbeit investieren. Spezielles Wissen und die richtigen Sorten seien unabkömmlich. „Wenn man die richtige Sorte einer Pflanze wählt, können auch Exoten bei uns gedeihen.“

Immer mehr Landwirte in Österreich machen es wie Thomas Labuda und Richard Erasim: Zumindest teilweise weg von traditionellen Produkten und hin in Richtung Sonderkultur. „Der Anstieg an Produzenten von Sonderkulturen in der österreichischen Landwirtschaft hat allemal eine Bedeutung“, sagt Jochen Kantelhardt, Leiter des Instituts für Agrar- und Forstökonomie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. Erklären könne man den Zulauf mit Veränderungen in der Agrarpolitik. Früher sei der Markt sehr stark staatlich geregelt worden. „Jetzt sind die Landwirte gefordert, den Markt selbst zu erkennen und zu nutzen“.

Seine Kundinnen und Kunden zu beobachten hat auch Karl Ringl vom Waldviertler Biohof gelernt. Der Landwirt baut auf seinem 50 Hektar großen Hof vor allem Dinkel an. Daneben aber auch echte Exoten wie etwa braune Kichererbsen, Linsen oder der mittlerweile durchaus verbreitete Mohn. Damit die Kosten des Anbaus tatsächlich gedeckt werden können, orientiert sich der Waldviertler an den Wünschen seiner Kunden.