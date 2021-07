Ex-SKN-Trainerin Wolf wechselt in die Bundeshauptstadt

Dass Wolf in Sachen Nachwuchs-Aufbau bereits Erfahrung hat, zeigte sich nicht nur in der Entwicklung junger Spielerinnen beim SKN St. Pölten, sondern auch in ihrer Arbeit als Lehrerin am erzbischöflichen Gymnasium in Hollabrunn.

Die 39-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung in der Bundeshauptstadt: „Ich freue mich sehr auf diese neue und sehr reizvolle Aufgabe bei der Austria. Ich denke, dass wir hier eine gute Basis haben und darauf aufbauen können. Gemeinsam wollen wir die Nachwuchsarbeit weiter vorantreiben und ich denke, dass ich mich mit meiner Erfahrung hier gut einbringen kann.“