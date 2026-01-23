Nach Druck aus der Politik: EVN senkt ab April die Strompreise

Zuletzt hatte die Politik den Druck deutlich erhöht, jetzt gibt es gute Nachrichten für viele Haushalte in Niederösterreich: Der Energieversorger EVN, der mehrheitlich im Besitz des Landes NÖ steht, bringt ab 1. April 2026 einen neuen Stromtarif auf den Markt. Kunden im Netzgebiet der Netz NÖ zahlen künftig im Schnitt rund 10 Cent netto pro Kilowattstunde – und damit deutlich weniger als bisher.

Der Tarif gilt sowohl für bestehende als auch für neue Kunden. Zusätzlich gibt es einen Bonus für Umsteiger oder Neuabschlüsse. Besonders profitieren sollen Haushalte, die ihren Stromverbrauch gezielt in die Sommermonate verlagern. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr – dem sogenannten „Sonnenfenster“ – wird der Netz-Arbeitspreis nochmals rabattiert. "Wer etwa Waschmaschine, Geschirrspüler oder E-Auto-Ladung in diese Zeit legt, kann die Kosten weiter drücken", heißt es seitens der EVN. Ersparnis bis zu 190 Euro pro Jahr Laut EVN ergibt der neue Tarif für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden eine Ersparnis von rund 190 Euro pro Jahr, das entspricht etwa 15,5 Prozent weniger Stromkosten im Vergleich zu April 2025.

Möglich werde das neue Angebot durch mehrere Faktoren, betont EVN-Vorstand Stefan Stallinger. Dazu zählen unter anderem der bereits abgeschlossene Smart-Meter-Rollout, neue IT-Systeme, automatisierte Abrechnungsmodelle sowie die Rahmenbedingungen des neuen Strommarktgesetzes. Auch die gezielte Nutzung von Solarstrom in den Sommermonaten spiele eine zentrale Rolle. "Logische Konsequenz" Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Vize Stephan Pernkopf (beide ÖVP) hatten in den vergangenen Wochen immer wieder gefordert, dass die EVN auf die Strompreisbremse treten müsse. "Sie können davon ausgehen, dass die Botschaft gehört wird", sagte Mikl-Leitner vor einigen Tagen bei einem Gespräch mit Sozialpartnern und Vertretern aus der Wirtschaft. Nun zeigt sich Mikl-Leitner zufrieden mit den Plänen des Landesenergieversorgers. "Die Botschaft ist angekommen: Der Bund hat mit dem Strommarktgesetz jetzt die Grundlage dafür geschaffen. Darum ist es die logische Konsequenz, dass die EVN diese Chance nützt, um die Tarife weiter zu senken. Mit heute ist das amtlich. Und das ist auch gut so."