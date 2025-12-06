16.000 Stunden Ehrenamt: Junge Freiwillige beleben Pflegezentrum

Seit 2019 ist das Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Mödling Partner des Europäischen Solidaritätskorps (ESK), eines EU-weiten Programms, das jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich freiwillig in sozialen Projekten in Europa zu engagieren. In den vergangenen Jahren haben die ESK-Freiwilligen im PBZ Mödling insgesamt mehr als 16.000 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Jährlich begleiten zwei Jugendliche das Ehrenamtsteam des Hauses – im aktuellen Jahrgang 2025/2026 sind es erstmals drei. Sie unterstützen die Mitarbeitenden bei Freizeitangeboten, sozialen Aktivitäten und im Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner. Das PBZ Mödling stellt dafür nicht nur die Unterkunft, sondern auch eine persönliche Begleitung bereit. "Gewinn für alle Beteiligten" Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont die Bedeutung der Initiative für Niederösterreich: „Das ESK ist ein Gewinn für alle Beteiligten: Junge Menschen erleben den sozialen Bereich in der Praxis, erweitern ihre Sprachkenntnisse und sammeln wertvolle Lebenserfahrung. Unsere Pflegeeinrichtungen profitieren von der Energie und Offenheit der Jugendlichen.“