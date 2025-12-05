Donau-Uni Krems: So viele Mitarbeiter wurden beim AMS angemeldet

Bei der Donau-Universität Krems, die vom Bund und vom Land Niederösterreich finanziert wird, muss der Rotstift angesetzt werden. KURIER-Informationen zufolge sind zumindest 43 Jobs in Gefahr; das Arbeitsmarktservice (AMS) soll über diesen drastischen Schritt bereits Mitte November informiert worden sein.

Tatsächlich ist es so, dass noch nicht ganz klar ist, wie viele Personen tatsächlich betroffen sind. "Die Budgetplanungen sind Mitte Dezember abgeschlossen, dann wissen wir mehr. Aber die Zahl 43 stimmt", sagt Sprecher Stefan Sagl. Die Maßnahme hatte sich schon seit Längerem angekündigt, denn die Bildungsinstitution steht unter finanziellem Druck. Wie berichtet, mussten bereits Rücklagen in Millionenhöhe aufgelöst werden. Einsparungsziel sind sieben Millionen Euro Deshalb wurde von den Verantwortlichen rund um Rektorin Viktoria Weber auch ein Einsparziel von etwa 10 Prozent des Gesamtbudgets festgelegt. Bei einem Jahresbudget von rund 70 Mio. Euro sollen daher etwa 7 Mio. Euro eingespart werden.