Europa-Forum Wachau: "Wir müssen wettbewerbsfähig sein"

Von Astrid Mörk

Das "Europa-Forum Wachau" wurde 1995 anlässlich des EU-Beitritts Österreichs ins Leben gerufen und hat sich seither als Ort des Austauschs und der Debatte etabliert. Nun findet es zum 29. Mal mit wichtigen Themen und bekannten Persönlichkeiten statt.

Angesichts der aktuellen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Herausforderungen Europas rücken in diesem Jahr besonders die Themen Sicherheit und Verteidigung in den Fokus. Mit einem neuen Veranstaltungsteam möchte man auch die Jugend mehr einbinden und Europa aktiv gestalten. Die Veranstaltung findet vom 11. bis 13. Juni unter dem Motto „Facing Challenges – Embracing Vision“ im Stift Göttweig sowie am Campus Krems statt und umschließt zahlreiche Programmpunkte.