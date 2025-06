Erwin Pröll schwer mit dem Rad gestürzt

Erwin Pröll ist begeisterter Radfahrer. So drehte der ehemalige Landeshauptmann von Niederösterreich auch während seines Urlaubs in Grado, Italien , seine Runden. Dabei ist 78-Jährige schwer gestürzt , wie der KURIER erfahren hat.

Schon mehrfach gestürzt

Es ist nicht das erste Mal, dass Pröll beim Radfahren verunglückt ist. Bereits mehrfach musste er nach Stürzen im Spital behandelt werden.

Im Sommer 2018 etwa kam er beim "Legenden-Rennen" der 20. Jubiläumsausgabe der Wachauer Radtage auf nasser Fahrbahn in der Nähe von Maria Langegg nach einem Reifenplatzer am Hinterrad in einer Kurve zu Fall. Pröll war nach seinem "Highsider" über den Lenker für kurze Zeit bewusstlos. Der damals 71-Jährige zog sich tiefe Schürfwunden, schwere Prellungen sowie ein paar angeknackste Rippen zu. Der Helm ist dabei kaputtgegangen, hat den ehemaligen Landeschef nach Aussagen der Ärzte aber vor noch schlimmeren Verletzungen bewahrt.

Im Jahr zuvor hatte der ehemalige Landeshauptmann im August einen schweren Fahrradunfall. Damals war er nur wenige Kilometer von seinem Heimatort Radlbrunn zu Sturz gekommen, weil er mit den Klicks seiner Fahrradschuhe nicht aus den Pedalen kam. Ein Beckenpfannen- und Schambeinbruch waren die Folge, Pröll war mehrere Wochen auf Krücken angewiesen.