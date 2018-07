Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll stürzte bei einer Radtour

Erneut brachte den niederösterreichischen Alt-Landeshauptmann sein liebstes Hobby ins Krankenhaus: Am Samstag stürzte Erwin Pröll bei einer Radtour.

Er war am Nachmittag mit mehreren Sportler-Kollegen bei Maria Langegg in der Wachau unterwegs gewesen, als in einer Kurve der Reifen seines Rennrads platze. Sofort informierten die anderen Radfahrer die Einsatzkräfte, die mit einem Rettungshubschrauber anrückten. Weil der 71-Jährige aber keine schweren offensichtlichen Verletzungen hatte, wurde er schließlich mit einen Rettungswagen für weitere Untersuchungen ins Spital gebracht.

Erst vor knapp einem Jahr hatte sich Pröll bei einem Sturz mit dem Rad einen Schambeinbruch zugezogen.