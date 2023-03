„Wir läuten mit diesem Rastplatz eine neue Ära ein“, kündigte ASFINAG-Bauvorstand Hartwig Hufnagl an. In Roggendorf starte man im Speziellen mit der Aufrüstung mit E-Ladestationen.

Ladestationen

Bis 2030 will die ASFINAG eine flächendeckende Versorgung mit Ladestationen im Abstand von mindestens 25 Kilometern errichtet haben. Bis dahin rechne man mit einer Million E-Fahrzeugen auf den Autobahnen, so Hufnagl. Bis 2040 wolle man in den Umbau der Rastplätze jährlich 40 Millionen Euro investieren, kündigte sein Vorstandskollege Josef Fiala beim Spatenstich in Roggendorf an.