Erneut Fenstersturz eines Kindes: Einjährige in NÖ schwerst verletzt

Samstagfrüh wurde in der Marktgemeinde Gutenbrunn im Bezirk St. Pölten-Land ein Kleinkind bei einem Fenstersturz lebensgefährlich verletzt. Ein einjähriges Mädchen ist beim Spielen in ihrem Zimmer durch ein geöffnetes Fenster etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Das schwer verletzte Kind wurde durch den Notarzt noch an Ort und Stelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber ins SMZ-Ost nach Wien geflogen, bestätigt der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, Johann Baumschlager, auf Anfrage dem KURIER.

Das Unglück ereignete sich im Einfamilienhaus der Eltern. Es war Samstag kurz vor 8 Uhr Früh, als das Mädchen zusammen mit ihrer vierjährigen Schwester in dem Zimmer spielte. "Die Mutter hielt sich nur kurz in der unmittelbar daneben liegenden Küche auf, als plötzlich die Vierjährige laut im Zimmer schrie", erklärt Baumschlager. Die jüngere Schwester war auf das 90 cm hohe Fensterbrett gelangt und dürfte sich bei geöffnetem Fenster am Insektenschutz angehalten haben. Der Spannrahmen gab nach und das Mädchen stürzte knapp vier Meter in die Tiefe. Das Kind schlug am geschotterten Boden der Garageneinfahrt auf und wurde dabei schwer verletzt. Nachdem die Einjährige noch an der Unglücksstelle mehrmals erbrach, wurde sie wegen des Verdachts auf schwere Kopfverletzungen ins SMZ-Ost geflogen.

Erst am Donnerstag war es in Wien zum tödlichen Fenstersturz eines Kleinkindes aus dem vierten Stock gekommen.