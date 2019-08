Erneut Bluttat in NÖ: Mann mit Messer niedergestochen

Die Serie der Bluttaten in Niederösterreich scheint kein Ende zu nehmen. Nach dem Mord an einer 83-Jährigen vergangenen Freitag in Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen, ist es am Dienstag erneut zu einem Gewaltverbrechen gekommen. In Krems soll eine Frau mehrmals auf ihren Lebensgefährten eingestochen haben. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Erhebungen sind im Gange.

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, wurde der Mann im Zuge eines Streits mit mehreren Stichen in den Brustkorb schwer verletzt. Bei der nö. Landespolizeidirektion liege zwar eine Erstinformation über einen Zwischenfall vor, Details waren am Nachmittag aber noch keine bekannt. Die Ermittler sind Vorort, hieß es dazu auf Anfrage.