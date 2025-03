Tödliches Rendezvous in NÖ: Mann fällt von Motorhaube und stirbt

Ende Februar ereignete sich am Bahnhof Tullnerfeld in Niederösterreich ein folgenschwerer Vorfall, der nun Polizei und Staatsanwaltschaft intensiv beschäftigt. Ausgangspunkt war die Vermittlung eines Treffens zwischen einem Mann und einer Frau. Was als verabredetes Rendezvous begann, eskalierte schließlich völlig.