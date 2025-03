"Entführung, Diebstahl": Krimi um Dackel Chara landete bei Staatsanwalt

Zwischen zwei Züchterinnen, die noch dazu eng befreundet waren, ist eine Fehde um den rechtmäßigen Besitz der wertvollen Dachshündin entbrannt. Die Causa soll während eines Spaziergangs in einem Schlosspark in der Nähe von Baden dahingehend eskaliert sein, dass der Dackel von einer der Züchterinnen "gekidnappt“ wurde, behauptet zumindest die andere Frau, Sylvia H ., die Anzeige erstattete.

In weiterer Folge wurde Chara nach Italien verkauft, im vergangenen Dezember aber wegen diverser Mängel bei der Haltung wieder zurückgeholt. Eine bekannte Züchterin des Dachshundeklubs erklärte sich bereit, sich um die Hündin zu kümmern. Sylvia H. (78) und die befreundete Züchterin kennen einander "seit Ewigkeiten“. "Bei einem Tierarztbesuch habe ich Chara das erste Mal gesehen. Ich habe 30 Jahre lang Dachshunde gezüchtet und mich sofort in das Tier verliebt“, schildert Sylvia H.

Sie habe angeboten, die Dackel-Hündin in ihre Obhut zu nehmen. Am 6. Jänner sei dafür das "Okay“ gekommen. "Ich habe mich sofort beim Dachshundeklub angemeldet, die Steuer entrichtet und mich mit dem Hund zu den Prüfungen angemeldet“, schildert Sylvia H.. Die Anmeldung des Hundes bei "Animaldata" liegt dem KURIER vor, ebenso die Beitrittserklärung beim Österr. Dachshundeklub vom 6. Jänner 2025.

Staatsanwalt prüfte den Fall

Weil die befreundete Züchterin zunächst kein Geld für die Hündin nehmen wollte, habe Sylvia H. ihr Schmuck vom Juwelier geschenkt. Die Rede ist von Stücken im Wert von zirka 1.100 Euro. "Ich dachte, damit sei die Sache erledigt, aber es kam anders.“

Am 6. März habe man sich zu einem Spaziergang mit dem Hund in dem Schlosspark verabredet. Dabei habe ihre Widersacherin Chara gepackt, in ihr Auto verfrachtet und sei davon gebraust, schildert die 78-Jährige. "Sie sagte, ich dürfe den Hund nicht behalten. Es war wie eine Entführung“, so Sylvia H.

Ihre Widersacherin will den Sachverhalt auf Anfrage des KURIER nicht kommentieren. Nur soviel: "Das Tier gehört am Papier mir.“