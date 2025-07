Die "Ennstal-Classic" macht einen Seitensprung ins Mostviertel

Ein außerordentliches Spektakel bekommen Oldtimer-Fans am kommenden Freitag Vormittag am Kirchenplatz in Lunz am See serviert. Die "Ennstal Classic“, eine der prominentesten Oldtimer-Rallyes in Europa, wird mit hochkarätigen Boliden und prominenten Fahrern im niederösterreichischen Mostviertel Halt machen.

Das viertägige Automobil-Festival, das am heutigen Mittwoch in Gröbming in der steirischen Region Schladming-Dachstein startet, ist zu einer schillernden Bühne in der Oldtimer- und Seitenblicke-Szene gewachsen. 180 Teams aus 14 Nationen mit 40 verschiedenen Automarken sind am Start.

Stars am Volant

Über 100.000 Begeisterte werden entlang der Rennstrecke, die insgesamt rund 900 Kilometer lang sein wird, erwartet. Das Fahrerfeld glänzt traditionell mit zahlreichen prominenten Namen, darunter Österreichs Motocross-Star Matthias Walkner, DTM-Star Thomas Preining, Ex-Formel-1-Pilot David Brabham oder die deutsche Motorsportlegende Hans-Joachim "Strietzel“ Stuck.