Empfang für Gold-Anna in Niederkreuzstetten in NÖ

Anna Kiesenhofer ist nach ihrem Gold-Coup bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder nach Österreich zurückgekehrt. Die Niederösterreicherin landete Dienstagabend um 21.15 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat, erste Gratulationen gab es von der Familie. Mutter Christine und Schwester Jutta-Katharina Kiesenhofer sahen die Sportlerin nach einem Jahr und acht Monaten zum ersten Mal persönlich wieder. So lange war die Athletin wegen Corona und den Vorbereitungen für Tokio nicht in ihrer Heimat. Sie bereitete sich in Lausanne in der Schweiz auf die Spiele vor, dort lebt und arbeitete die Mathematikerin seit einigen Jahren.

Für Kiesenhofer ging es danach weiter in ihren Heimatort Niederkreuzstetten im Bezirk Mistelbach, wo etwa 300 Gäste und Gratulanten zu einem Empfang kamen. Ihr größter Wunsch: „Ich freue mich darauf, auszuschlafen und mich wieder fit zu fühlen.“ Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) war einer der ersten Gratulanten auf heimischem Boden.