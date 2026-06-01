Kein Helm: E-Scooter-Fahrer (11) in NÖ von Pkw erfasst und verletzt

Ein elfjähriger E-Scooter-Fahrer ist am Wochenende in Eckartsau (Bezirk Gänserndorf) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Bub dürfte ein "Vorrang geben"-Schild übersehen haben und in die L8 eingefahren sein, wo er mit dem Wagen eines 51-Jährigen kollidierte.

Das Kind - es war ohne Helm unterwegs - wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 18" in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, berichtete die Polizei am Montag.