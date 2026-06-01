Kein Helm: E-Scooter-Fahrer (11) in NÖ von Pkw erfasst und verletzt
Ein elfjähriger E-Scooter-Fahrer ist am Wochenende in Eckartsau (Bezirk Gänserndorf) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Bub dürfte ein "Vorrang geben"-Schild übersehen haben und in die L8 eingefahren sein, wo er mit dem Wagen eines 51-Jährigen kollidierte.
Das Kind - es war ohne Helm unterwegs - wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 18" in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, berichtete die Polizei am Montag.
Der Unfall passierte am Samstagnachmittag. Trotz einer Vollbremsung des Pkw-Lenkers stieß der Elfjährige mit seinem Roller gegen die rechte Seite des Autos. In der Folge prallte das Kind mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb bewusstlos auf der Straße liegen.
Der Pkw-Lenker leistete Erste Hilfe, nach notärztlicher Versorgung wurde der Bub abtransportiert. Der E-Scooter des Elfjährigen war nicht mit Blinkern versehen, hielt die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung fest.
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