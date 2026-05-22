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Wilhelmsburg

Großbrand in Maschinenhalle in NÖ: Jetzt steht die Ursache fest

Akku oder Weidezaungerät dürfte für das Feuer in einem Betrieb in Wilhelmsburg verantwortlich gewesen sein.
22.05.2026, 11:32

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Der Brand einer Maschinenhalle eines Bauernhofs in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) am vergangenen Wochenende ist durch einen elektrischen Defekt ausgelöst worden. Für die Flammen verantwortlich gewesen sein dürfte ein in der Scheune gelagerter Akku oder ein Weidezaungerät, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Freitag auf Anfrage mit.

NÖ: Großbrand von Maschinenhalle forderte Feuerwehr

Verletzt wurde bei dem Brand am 16. Mai niemand, auch der gesamte Tierbestand wurde gerettet. Zwölf Feuerwehren waren an Ort und Stelle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf Stall und Wohngebäude. Die Ursachenerhebung wurde vom Landes- und Bundeskriminalamt sowie dem Bezirksbrandermittler durchgeführt.

St. Pölten Land
Agenturen, paw  | 

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