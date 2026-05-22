Großbrand in Maschinenhalle in NÖ: Jetzt steht die Ursache fest

Der Brand einer Maschinenhalle eines Bauernhofs in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) am vergangenen Wochenende ist durch einen elektrischen Defekt ausgelöst worden. Für die Flammen verantwortlich gewesen sein dürfte ein in der Scheune gelagerter Akku oder ein Weidezaungerät, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Freitag auf Anfrage mit.