Perfekte Kälte: Nächtliche Eisweinlese bei minus 8 Grad in NÖ

Dicke Strumpfhose, Socken, Hose, Winterstiefel; unter der dicken Winterjacke ebenfalls mehrere Schichten und noch ein selbst gestrickter Schal, mehrmals um den Hals gewickelt – so ging's in der Nacht auf Montag (23. November) zur Eisweinlese hinaus in den Weingarten von Niederösterreichs Weinbaupräsidenten Reinhard Zöchmann in Roseldorf (Bezirk Hollabrunn).

Für die Erntehelfer war das vierte Wochenende im November ein aufregendes, an dem die Temperaturen ganz genau beobachtet wurden. Es muss unter minus 7 Grad haben, damit der Eiswein gelesen werden kann. Für das vergangene Wochenende waren solche Temperaturen prognostiziert. Am 23. November fürchtete der Weinbaupräsident, dass es, wie bereits Samstagnacht, wieder nicht kalt genug werden würde.

Doch die Temperaturen fielen, und gegen 22 Uhr kam die Nachricht: „Wir haben 8 Grad minus, die Bundeskellereiinspektion hat die Freigabe gegeben, wir freuen uns über alle Helfer“, informierte Zöchmann, dass die Eisweinlese um Mitternacht starten werde. Freigabe zur Lese „Als ein Heurigengast hereinkam und gesagt hat, dass es minus 7 Grad hat, hab' ich mir gedacht, es könnte was werden“, erzählt der Winzer. Also fuhr er mit dem Roseldorfer Fritz Schuh eine Runde in den Weingarten, wo er Trauben für die Eisweinlese hängen ließ: Dort hatte es minus 8 Grad, die Trauben waren gefroren.

Er rief den Kellereiinspektor an, denn dieser muss die Freigabe zur Lese erteilen. Und die kam, denn es war frostig genug – auch andere Weingüter hatten sich bereits gemeldet. Traktoren sorgten für Beleuchtung Die Erntehelfer waren um Mitternacht bereit, Weingartenscheren und Kisten für die Trauben wurden verteilt. Zwei Traktoren sorgten neben einigen Stirnlampen für die notwendige Beleuchtung im finsteren Weingarten. Und schon wurde drauf los gezwickt, der Grüne Veltliner wurde gelesen. Mit so viel Motivation, dass selbst der Weinbaupräsident überrascht war, dass die Eiswein-Ernte innerhalb von zwei Stunden eingebracht war. „Wir waren wirklich schnell“, dankte er der zehnköpfigen Truppe, die sich in seinem Weingut bei heißer Bohnensuppe wärmte.