Einschleichdieb: Flucht dauerte nur 10 Minuten

Ein mutmaßlicher Einschleichdieb ist am Samstagabend in St. Pölten auf der Flucht von der Polizei gestoppt worden. Beamte wurden gegen 21:50 Uhr zu einem Seniorenwohnheim im Stadtgebiet alarmiert, nachdem Pfleger einen unbekannten Mann im Gebäude bemerkt und umgehend den Notruf gewählt hatten.

Festnahme nur zehn Minuten nach der Flucht

Bereits auf der Anfahrt zum Tatort konnten die einschreitenden Polizistinnen und Polizisten eine Person wahrnehmen, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Der mutmaßliche Täter wurde nur zehn Minuten nach seiner Flucht angehalten. Bei dem Mann handelte es sich um einen 40-jährigen Staatsbürger der Slowakei.