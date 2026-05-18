Einschleichdieb: Flucht dauerte nur 10 Minuten
Ein mutmaßlicher Einschleichdieb ist am Samstagabend in St. Pölten auf der Flucht von der Polizei gestoppt worden. Beamte wurden gegen 21:50 Uhr zu einem Seniorenwohnheim im Stadtgebiet alarmiert, nachdem Pfleger einen unbekannten Mann im Gebäude bemerkt und umgehend den Notruf gewählt hatten.
Festnahme nur zehn Minuten nach der Flucht
Bereits auf der Anfahrt zum Tatort konnten die einschreitenden Polizistinnen und Polizisten eine Person wahrnehmen, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Der mutmaßliche Täter wurde nur zehn Minuten nach seiner Flucht angehalten. Bei dem Mann handelte es sich um einen 40-jährigen Staatsbürger der Slowakei.
Waffenverbot, Drogen und gestohlene Waren sichergestellt
Bei der Durchsuchung des Beschuldigten stellten die Beamten zwei Pfeffersprays, ein Messer, eine geringe Menge Cannabiskraut, vier Parfums sowie eine Armbanduhr sicher. Gegen den Mann soll zudem ein aufrechtes Waffenverbot bestehen – der Besitz der Pfeffersprays und des Messers ist damit besonders brisant.
Sämtliche aufgefundenen Gegenstände wurden vorläufig sichergestellt. Bei seiner Einvernahme gab der Beschuldigte an, die Parfums und die Armbanduhr aus dem Seniorenwohnheim gestohlen zu haben. Er wird nun der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen des Verdachts des Diebstahls sowie wegen Verstößen nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.
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