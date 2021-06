Eineinhalb Lkw-Ladungen voll mit Diebesgut: Polizei schnappt Bande

Eine sechsköpfige Gruppe ist nach Einbruchsdiebstählen in Wien und Niederösterreich ausgeforscht worden. Die Männer sollen laut Polizei Anfang des Jahres Elektronikgeräte aus einer Lagerhalle in Vösendorf (Bezirk Mödling) gestohlen haben. Außerdem wird ihnen der Diebstahl eines Tresors 2020 in der Bundeshauptstadt angelastet. Drei Rumänen wurden in Wien festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Drei Landsleute werden per Europäischem Haftbefehl gesucht, das Diebesgut füllte eineinhalb Lkw.

Fenster eingeschlagen

Bei den Hausdurchsuchungen an den Wohnadressen der Männer im Alter von 30, 31 und 33 Jahren wurde ein Großteil der Beute - rund eineinhalb Lkw-Ladungen - vom Coup in Vösendorf sichergestellt, teilte die niederösterreichische Polizei am Mittwoch mit. Die Verdächtigen hatten in der Nacht zum 3. Jänner ein Fenster einer Lagerhalle eingeschlagen und unter anderem Monitore, E-Scooter und Fernseher im Wert eines hohen fünfstelligen Eurobetrages gestohlen.