Niederösterreich

Mann nach Einbrüchen in Niederösterreich und Oberösterreich in Haft

Es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von rund 150.000 Euro gestohlen. Der 26-Jährige wurde in der Ukraine festgenommen.
27.02.2026, 11:41

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Symbolbild.

Nach fünf Einbrüchen in Niederösterreich und Oberösterreich ist ein per europäischem Haftbefehl gesuchter Moldawier in der Ukraine gefasst und am Mittwoch nach Österreich überstellt worden. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck im Wert von rund 150.000 Euro.

Smartphones und Bargeld: Polizei fasste jugendliche Einbrecher in NÖ

Der 26-Jährige war teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. Die Coups soll er mit zwei Komplizen verübt haben. Erhebungen zu den anderen Beschuldigten dauern laut Polizeiaussendung von Freitag an.

Zweimal ging die Bande von Juni bis November 2025 im Bezirk Horn ans Werk, je einmal in den Bezirken Mistelbach und Hollabrunn sowie im Bezirk Urfahr-Umgebung in Oberösterreich.

4 Männer, 56 Einbrüche: Verdächtige nach Serie in Wien und NÖ gefasst

Im Zuge von Ermittlungen und der Auswertung von Spuren forschte das Landeskriminalamt Niederösterreich den 26-Jährigen aus, die Festnahme erfolgte am 20. Jänner.

Niederösterreich Oberösterreich Österreich Hollabrunn Linz Ukraine
Agenturen  | 

Kommentare