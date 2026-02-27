Mann nach Einbrüchen in Niederösterreich und Oberösterreich in Haft

Nach fünf Einbrüchen in Niederösterreich und Oberösterreich ist ein per europäischem Haftbefehl gesuchter Moldawier in der Ukraine gefasst und am Mittwoch nach Österreich überstellt worden. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck im Wert von rund 150.000 Euro.

Der 26-Jährige war teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. Die Coups soll er mit zwei Komplizen verübt haben. Erhebungen zu den anderen Beschuldigten dauern laut Polizeiaussendung von Freitag an.

Zweimal ging die Bande von Juni bis November 2025 im Bezirk Horn ans Werk, je einmal in den Bezirken Mistelbach und Hollabrunn sowie im Bezirk Urfahr-Umgebung in Oberösterreich.