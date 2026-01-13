4 Männer, 56 Einbrüche: Verdächtige nach Serie in Wien und NÖ gefasst

Ermittlungserfolg für die Polizei Niederösterreich: Vier Männer wurden nach einer Serie von Einbrüchen in Niederösterreich und Wien festgenommen. Die vier Männer stehen im Verdacht, für insgesamt 56 Einbrüche in Geschäftslokale und zwei Einbrüche in Pkws verantwortlich zu sein, bei denen ein Gesamtschaden von mehr 68.000 Euro entstanden sein soll.

Festnahme auf frischer Tat

Am 29. Oktober 2025 gegen 3 Uhr gelang Beamten des Bezirkspolizeikommandos Mödling ein erster Durchbruch.