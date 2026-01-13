4 Männer, 56 Einbrüche: Verdächtige nach Serie in Wien und NÖ gefasst
Ermittlungserfolg für die Polizei Niederösterreich: Vier Männer wurden nach einer Serie von Einbrüchen in Niederösterreich und Wien festgenommen. Die vier Männer stehen im Verdacht, für insgesamt 56 Einbrüche in Geschäftslokale und zwei Einbrüche in Pkws verantwortlich zu sein, bei denen ein Gesamtschaden von mehr 68.000 Euro entstanden sein soll.
Festnahme auf frischer Tat
Am 29. Oktober 2025 gegen 3 Uhr gelang Beamten des Bezirkspolizeikommandos Mödling ein erster Durchbruch.
Ein 24-jähriger marokkanischer Staatsbürger wurde mutmaßlich auf frischer Tat bei einem Fahrzeugeinbruch in Wiener Neudorf ertappt und vorläufig festgenommen. Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit der Kriminaldienstgruppen mehrerer Polizeiinspektionen konnten drei weitere Verdächtige identifiziert und festgenommen werden – algerische Staatsbürger im Alter von 18 und 19 Jahren.
Fahndung nach fünftem Verdächtigen
Der mutmaßlichen Tätergruppe werden insgesamt 56 Einbrüche in Geschäftslokale und zwei Einbrüche in Pkws zugeordnet. Die Tatorte erstrecken sich über Mödling, Wiener Neudorf, Maria Enzersdorf sowie den 10. Wiener Gemeindebezirk. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf über 42.000 Euro, der verursachte Sachschaden wird mit über 26.000 Euro beziffert. Ein fünfter mutmaßlicher Mittäter, ein 26-jähriger marokkanischer Staatsbürger, konnte zwar ausgeforscht werden, ist jedoch derzeit flüchtig. Nach ihm wird mittels Europäischem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gefahndet.
