Täter bei Tresor-Aufbruch in NÖ gestört: Festnahme in Deutschland

In der Nacht auf den 7. März 2025 brachen unbekannte Täter in ein Geschäft in Weissenbach an der Triesting (Bezirk Baden) ein. Zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens stahlen sie Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe und versuchten, einen etwa 800 Kilogramm schweren Tresor aufzuschneiden. Offenbar wurden die Täter während der Tat gestört, sodass sie das Geschäft fluchtartig verließen und ihr Tatwerkzeug zurückließen.

Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich konnten das zurückgelassene Werkzeug nachverfolgen: Es war zuvor in einem Baumarkt in Berlin erworben worden. Nach intensiven Ermittlungen identifizierten die Beamten einen 45-jährigen kosovarischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland als Tatverdächtigen.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erließ daraufhin einen Europäischen Haftbefehl. Am 28. November 2025 nahm die deutsche Polizei den Mann fest, und am 4. März 2025 wurde er nach Österreich ausgeliefert.

Beschuldigter sitzt nun in Haft

Bei den Einvernahmen durch das Landeskriminalamt zeigte sich der Beschuldigte teilweise geständig. Laut den Ermittlungen soll er das Einbruchswerkzeug bewusst unter falschem Namen in Berlin gekauft haben.

Der 45-Jährige wurde anschließend in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.