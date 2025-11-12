Einbruch und Verwüstung in Kindergarten sorgt für Aufsehen
Ein nächtlicher Einbruch in den Kindergarten am Kollmitzberg in der Gemeinde Ardagger im Bezirk Amstetten sorgte Mittwochfrüh für Aufregung und noch mehr Ärger.
Unbekannte Täter hatten eine Seitenscheibe der Eingangstür eingetreten und dann das Foyer des Kindergartens verwüstet.
In seinem täglichen morgendlichen Internet-Blog informierte der Bürgermeister von Ardagger und österreichischer Gemeindebundpräsident Johannes Pressl (ÖVP) die Eltern und die Bevölkerung live vom Tatort. Pressl berichtete von der Devastierung, teilte aber auch gleich mit, dass der Kindergartenbetrieb uneingeschränkt über die Bühne gehen wird.
Die Polizei nahm bereits in den Morgenstunden die Ermittlungen auf.
Unbekannte hatten sich durch das Seitenfenster Zutritt verschafft und auch den Unterteil der Kindergarteneingangstür beschädigt.
Chaos im Vorraum
Im Vorraum sorgten sie dann für ein Chaos. Pflanzentöpfe wurde wild durcheinander geschmissen und Einrichtungsgegenstände zerstört. "Im Kindergarten selbst gabs keine Zerstörungen“, berichtete Pressl.
Deutliche Einbruchspuren gabs auch bei der Eingangstür zu einem Jugendraum, der sich in dem Gemeindebau befindet. Dort dürfte aber niemand hineingekommen sein, berichtete Pressl weiter.
Unprofessioneller Einbruch
Was hinter dem sonderbaren und unprofessionellen Einbruch steckt und ob die Einbrecher überhaupt gestohlen haben, war vorerst unklar. Verdächtige gibt es vorerst nicht, so Pressl.
Kommentare