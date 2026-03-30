Einbrüche in Busse in Wiener Neustadt: Polizei sucht nach Täter

Die Vorfälle ereigneten sich Ende des Vorjahres: Am 14. November und am 14. Dezember soll sich ein bisher Unbekannter im Stadtgebiet von Wiener Neustadt unbefugten Zutritt zu Omnibussen verschafft haben.

Aus den Fahrzeugen wurde überwiegend Bargeld entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.