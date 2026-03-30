Niederösterreich

Einbrüche in Busse in Wiener Neustadt: Polizei sucht nach Täter

Der Mann soll im November und im Dezember zugeschlagen haben.
30.03.2026, 12:23

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Polizisten

Die Vorfälle ereigneten sich Ende des Vorjahres: Am 14. November und am 14. Dezember soll sich ein bisher Unbekannter im Stadtgebiet von Wiener Neustadt unbefugten Zutritt zu Omnibussen verschafft haben. 

Aus den Fahrzeugen wurde überwiegend Bargeld entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

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Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden nun Fotos veröffentlicht. 

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Dieser Mann wird von der Polizei gesucht.

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des bislang unbekannten Täters werden an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt Burgplatz unter der Telefonnummer 059133-3391 erbeten.

Wiener Neustadt
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