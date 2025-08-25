Von Bulgarien nach NÖ: Kripo konnte Einbrecherbande zerschlagen

Bedienstete des Landeskriminalamts Niederösterreich haben eine mutmaßliche Einbrecherbande aus Bulgarien ausgeforscht. Die Ermittler konnten drei Männer im Alter von 27, 43 und 45 Jahren festnehmen, die für mehrere Einbrüche in Wohnhäuser verantwortlich gemacht werden.

Die Serie von Einbrüchen ereignete sich zwischen Jänner und April 2025 in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling), Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) und Klosterneuburg (Bezirk Tulln). Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über Türen oder Fenster und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von rund 7.000 Euro. Zu den Tatorten sollen sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren sein, meist in den Abendstunden.

Spezialeinheit nahm Verdächtige fest

Dank akribischer Spurensicherung der örtlichen Polizeiinspektionen sowie intensiver Ermittlungen des Landeskriminalamts konnten die Verdächtigen überführt werden. Gegen zwei von ihnen – den 27- und den 43-Jährigen – wurden EU-Haftbefehle erwirkt.