Taskforce gegen Sozialbetrug: „Wir suchen die Wahrheit“

„Wir kriegen sie praktisch alle“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), als Anfang der Woche die Bilanz des Jahres 2024 der „Taskforce Sozialleistungsbetrug“ vorgestellt wurde. Einer, der sie alle – mit seinem Team – kriegt, ist Josef „Pepi“ Dötzl. Der Hollabrunner ist Leiter der „Solbe NÖ“, wie die Taskforce kurz genannt wird. „Unser Netz in Niederösterreich ist wirklich dicht. An uns geht nix vorbei“, schmunzelt der 60-Jährige im Gespräch mit dem KURIER und verrät auch, wie das geht.

Die oberste Prämisse nach der Dötzl sein ganzes Berufsleben als Kriminalbeamter ausrichtet, und nach der sein Team in Niederösterreich arbeitet, lautet: „Wir suchen nicht den Täter, wir suchen die Wahrheit.“ Und das seit 2019. So lange gibt es in Österreich in jedem Bundesland die „Solbe“-Einheiten. Ein-Mann-Betrieb Dötzl, der seit 1991 beim Landeskriminalamt tätig ist und immer für Betrugsdelikte zuständig war, war von Anfang an dabei. Er begann als „Ein-Mann-Betrieb“ und begab sich zunächst auf „Fact-Finding-Mission“, wie er sagt. Es galt auszuloten, welche Formen von Sozialleistungsbetrug es überhaupt gibt und wie man diese bekämpfen kann.

87.000 Euro Schaden: Serbin bezog Sozialleistungen, war aber kaum in Österreich Die PVA hat bei einer serbischen Staatsbürgerin, die seit 1999 einen Wohnsitz in Korneuburg hat, Auffälligkeiten festgestellt. Weil ihnen alles „ein bissl eigenartig vorkam“, wie der Solbe-Teamleiter aus dem Bezirk Korneuburg, Marcel Schweizer, berichtet, wurde das Landeskriminalamt eingeschaltet. Die 53-Jährige gab an, 2019 nur 30 Tage nicht in Österreich gewesen zu sein, tatsächlich verbrachte sie aber 258 Tage im Ausland – und bezog Sozialleistungen. 2024 war sie sogar 364 Tage im Ausland, wie die Erhebungen der Solbe ergaben. Als Beweismittel legte sie ihren Reisepass vor. Die Solbe überprüfte die Stempelabdrücke und stellte fest: „Insgesamt war sie von 2019 bis Februar 2025 zu 96 Prozent nicht in Österreich“, sagt Schweizer. Ihr Lebensmittelpunkt liege eindeutig nicht in Österreich. Die Serbin ist wegen Sozialleistungsbetrugs angeklagt, 87.732 Euro hat sie in dieser Zeit zu Unrecht vom Staat bezogen. „Sie ist nicht geständig, wir haben aber alles schwarz auf weiß“, sagt der Kriminalbeamte. Außerdem: „Die Nachbarn kennen sie nicht einmal.“ Den „Versuchsschade“, also jene Summe, die der Staat der Serbin weiterhin gezahlt hätte, wäre der Betrug nicht aufgedeckt worden, beziffert die Taskforce Solbe mit 548.000 Euro. „Derzeit bearbeiten wir sieben große Fälle im Bezirk“, ergänzt Stefanie Böhm. Sie ist stellvertretende Bezirkspolizeikommandantin und Solbe-Bezirksverantwortliche. Seit 2019 bearbeitete das Korneuburger Team 122 Fälle und hat 1,5 Millionen Euro Gesamtschaden zurückgeholt.

Genau das ist Dötzls absolute Leidenschaft. Er ermittelt zwar nicht mehr selbst („Dafür is’ ka Zeit mehr.“), aber das stört ihn nicht, denn: „Ich entwickelte die Bekämpfungsmodelle. Alle Fälle haben ein Muster“, ist er Kriminalbeamter durch und durch. Zu Beginn fehlte es an Wissen, denn Sozialleistungsbetrug muss man erkennen. Für den Hollabrunner war klar: „Wir brauchen ein Team, das aus allen Stellen besteht, die mit Sozialleistungen zu tun haben.“ Diese sogenannten „Stakeholder“ holte er alle an einen Tisch. Heute arbeiten AMS, PVA, ÖGK, SVS, das Land NÖ und die AUVA mit Finanz, Finanzpolizei, Fremdenpolizei, dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie dem Zoll Hand in Hand. „Dieses Team funktioniert in Niederösterreich herausragend gut“, ist der Solbe-Chef stolz. Im KURIER-Gespräch verrät er sein Geheimnis: „Es braucht einen Kipferlbringer“, sagt er.

Denn wenn es ein Problem gibt, lädt er zum runden Tisch und versorgt die Beteiligten mit Kaffee und Kipferl. Jeder Blickwinkel wird besprochen, bis es eine Lösung gibt. „Ich seh' mich als Koordinator zwischen den Profis“, beschreibt Dötzl seine Rolle. Was Niederösterreich noch auszeichne: „Jeder will und ist absolut ehrlich.“ Jede Kontrolle ein Treffer Ein Satz, der im Gespräch oft fällt: „Da hab' ich ein Konzept gemacht.“ Etwa für den Flughafen Wien-Schwechat. „Er ist der Vater der Flughafen-Einsätze“, nickt Andreas Richter lachend, der als Landes-Koordinator für Einsätze und Ausbildung sowie für den Flughafen zuständig ist.

Auch hier war Dötzl „am Feld“, erhob den Ist-Zustand und was es braucht, damit hier Sozialbetrüger geschnappt werden können. „Bis heute haben wir bei jeder Kontrolle mehrere Sozialleistungsbetrüger geschnappt“, schildert Dötzl. Die Reisedokumente werden überprüft; wurden während des Auslandaufenthalts widerrechtlich Sozialleistungen bezogen? „Das Endergebnis ist gigantisch“, weiß der Kriminalbeamte, dass sich die viele Arbeit am Ende lohnt. Solbe-Beamte ermitteln aber erst dann, wenn ein konkreter Verdacht besteht, dass ein Leistungsbezieher seinen Anspruch nur vortäuscht, um im Ausland von österreichischer Sozialleistung zu leben. Liegt dieser vor, werden im In- und Ausland umfassende Erhebungen durchgeführt, um den wahren Lebensmittelpunkt der Person zu beweisen. Ist dieser nicht in Österreich, bekommt er kein Geld.

Das Feld des Sozialleistungsbetrugs ist vielfältig, derzeit wird zwischen 51 Betrugsformen unterschieden. Darum ist es wichtig, dass die Solbe-Beamten gut ausgebildet sind. Es gibt eine Hotline, die Landes-Koordinator Adolf Großler betreut. Er unterstützt die Kollegen draußen, wie er sagt. „Betrug ist ein schwieriges Mysterium“, da müsse alles gut vorbereitet sein, wenn es zum Staatsanwalt geht. Wenn ein Akt zu groß wird, dann schreitet die dritte Landes-Koordinatorin ein: Kirsten Zehetgruber ist für Sonderermittlungen zuständig. Etwa wenn sich die Erhebungen über andere (Bundes)Länder erstrecken. 30 Millionen Euro „Wir sind froh, dass wir in einem Land leben, in dem es solche Sozialleistungen gibt. Aber es gibt Spielregeln“, betont Dötzl. Wer sich nicht daran hält, rückt in den Fokus der Solbe. Da wird nicht nur ermittelt, ob sich einer, der Sozialleistungen bezieht, wirklich das ganze Jahr in Österreich befindet, sondern auch, ob Firmen bei Kurzarbeit betrügen. Beim AMS gibt es ein Kurzarbeitsteam. „Die haben die Übersicht und bemerken Auffälligkeiten.“ Diese werden feinsäuberlich dokumentiert, bevor der Akt zur Solbe geht und die Polizeiarbeit beginnt.