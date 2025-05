Ein "Wonderful Life“ in den Charts: ARRIE mit neuer Single

"Ich wollte nicht einfach nur etwas nachsingen, sondern einen Song, wo ich dahinter stehen kann“, sagt ARRIE . Das Lied stammt zwar aus den 1980ern, aber die Botschaft ist aktuell: sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen, den Blick auf das Schöne richten. Als er sein Lied das erste Mal auf Ö3 hörte, war das "unheimlich.“ Und der Erfolg hat eine "Tür geöffnet.“

Zu feiern hatte ARRIE in seiner noch jungen Karriere bereits einiges. Mit einer Coverversion von " Wonderful Life “ landete er einen Volltreffer. 2023 erreichte der Song die Top 3 der österreichischen Shazam-Charts , war vier Wochen Nummer eins der Ö3-Austro-Charts und wurde auch in Deutschland, Italien, Slowenien und Kroatien rauf und runter gespielt.

"Das ist tatsächlich mein Vorname. Er hat sich einfach gut geeignet und schaut in Großbuchstaben auch cool aus.“

Und wie die Reise losgegangen ist. Mit 16 unterschrieb er einen Label-Vertrag und brachte seinen ersten offiziellen Song "Promise“ heraus. "Das ist noch nicht so abgegangen“, meint ARRIE schmunzelnd. Apropos ARRIE: Wie kam es zu diesem Künstlernamen ?

ARRIE war von Anfang an nicht nur das Song-Schreiben, sondern auch das Produzieren wichtig. Zuletzt war er drei Monate mit anderen Songwritern unterwegs, 18 Songs sind dabei entstanden.

Sommersong im Winter gedreht

"Seventeen“ wurde in Berlin produziert und schlug voll ein. "Nach zwei Wochen war der Song in den Top 30. Ich dachte nur: Was passiert da?“, erzählt ARRIE. Dazu entstand sein erstes Musikvideo, eine ganz neue Erfahrung.

Wie war’s? "Eigentlich sehr cool. Aber einen Sommersong im Winter zu drehen würde ich nicht mehr empfehlen. Wir haben sehr früh begonnen, es war richtig kalt, hatte Minusgrade und ich hatte nur ein T-Shirt an.“