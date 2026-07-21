Hausbesitzer wollte löschen: Toter bei Brand im Bezirk Tulln

Der Brand eines Wohnhauses in Fels am Wagram (Bezirk Tulln) hat am Dienstag ein Todesopfer gefordert. Der Besitzer des Objekts dürfte sich in das in Flammen stehende Gebäude begeben und dort Löschversuche unternommen haben. Im Haus wurde der 1977 geborene Mann letztlich leblos entdeckt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Tulln Ein Toter bei Wohnhausbrand in Gösing am Wagram.

Ausgebrochen waren die Flammen kurz vor 7.20 Uhr. 140 Feuerwehrleute rückten laut Stefan Öllerer vom Bezirkskommando Tulln aus. Im dicht bebauten Gebiet wurde ein Übergreifen auf andere Objekte verhindert. In den Nachmittagsstunden waren Nachlöscharbeiten im Gange. Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Brand, und das Bundeskriminalamt haben indes Baumschlager zufolge die Ermittlungen aufgenommen.

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