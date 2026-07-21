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Niederösterreich

Hausbesitzer wollte löschen: Toter bei Brand im Bezirk Tulln

Der Mann soll im brennenden Haus selbst Löschversuche unternommen haben. Er wurde leblos im Gebäude entdeckt.
21.07.2026, 13:32

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Ein Toter bei Wohnhausbrand in Gösing am Wagram.

Der Brand eines Wohnhauses in Fels am Wagram (Bezirk Tulln) hat am Dienstag ein Todesopfer gefordert. Der Besitzer des Objekts dürfte sich in das in Flammen stehende Gebäude begeben und dort Löschversuche unternommen haben. Im Haus wurde der 1977 geborene Mann letztlich leblos entdeckt.

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Ein Toter bei Wohnhausbrand in Gösing am Wagram.

Ausgebrochen waren die Flammen kurz vor 7.20 Uhr. 140 Feuerwehrleute rückten laut Stefan Öllerer vom Bezirkskommando Tulln aus. Im dicht bebauten Gebiet wurde ein Übergreifen auf andere Objekte verhindert.

In den Nachmittagsstunden waren Nachlöscharbeiten im Gange. Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Brand, und das Bundeskriminalamt haben indes Baumschlager zufolge die Ermittlungen aufgenommen.

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Ein Toter bei Wohnhausbrand in Gösing am Wagram.

Wie es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Tulln heißt, galt zunächst eine Person als vermisst. Aufgrund der akuten Einsturzgefahr konnte jedoch kein Atemschutztrupp in das Gebäude geschickt werden. Die Einsatzleitung musste daher besonders vorsichtig vorgehen.

„Eine zusätzliche Herausforderung stellte die enge Bauweise in der betroffenen Gasse dar. Die Häuser stehen dort dicht an dicht, wodurch die Gefahr einer raschen Brandausbreitung besonders groß war. Den Feuerwehrkräften gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern“, hieß es nach dem Einsatz.

Agenturen, paw  | 

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