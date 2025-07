Ein Schloss wird zum Atelier

Vor einigen Jahren, inmitten der Pandemie, entdeckt der Schüler das Zeichnen für sich. Er begann mit dem Skizzieren von Gegenständen und Menschen in seiner Umgebung. Aus einem Zeitvertreib gegen die Langeweile entwickelt sich eine Passion – und in seiner Mutter findet Plank seinen ersten Fan. Bei einer Ausstellung in St. Pölten kommt er mit einer Frau ins Gespräch, die ihn ermutigt, seine Werke ebenfalls auszustellen. "Und so hat das dann seinen Lauf genommen“, berichtet der 18-Jährige.

Ausstellung

Am kommenden Augustwochenende veranstaltet der begeisterte Maler zum ersten Mal die "Tage der Kunst“. Um die Organisation – vom Entwerfen der Flyer, dem Design der Plakate, der Verteilung persönlicher Einladungen bis zur Planung des Caterings – kümmert er sich selbst. Die heimischen Ausstellerinnen und Aussteller hat der 18-Jährige im Laufe der vergangenen Jahre kennengelernt. Einen inhaltlichen Schwerpunkt wird die Vernissage nicht haben. Planks einzige Vorgabe: „Machts das, was euch Spaß macht.“