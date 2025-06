"Praterstern" in Melk: Im Spannungsfeld der kleinen Welt, in der wir leben

Vor der Kulisse von Stift Melk waren bisher die großen Mythen der Menschheit Thema. Aktuell ist in der Wachauarena das Auftragswerk an das Schriftstellerehepaar Monika Helfer und Michael Köhlmeier am „Praterstern“ (bis 16. 8.) angesiedelt – mit „Szenen aus unserem tragikomischen Leben“, so der Untertitel.