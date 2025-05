Ein Duo machte sich schreibend "rundumadum" auf die Reise

Das jüngste Werk nennt sich „Rundumadum – Mysteriöses Niederösterreich“ und ist im Kral Verlag erschienen. Gruber und Muhr führen zu rätselhaften Orten, wie etwa in ein Keller- und Tunnelsystem unter Waidhofen an der Thaya, das im Mittelalter gegraben wurde. Warum weiß man nicht.

In dem gebürtigen Burgenländer Wolfgang Muhr fand sie den perfekten Co-Autor. Seitdem haben die beiden mehrere Regionalreiseführer geschrieben.

Ein weiteres Kapitel ist der „Stadt der Träume“ gewidmet, die als ideale Metropole im Waldviertel entstehen hätte sollen. Außerdem erfährt man, wie ein Waldviertler Graf einst versuchte, künstliche Menschen zu züchten, warum unglaubliche Sichtungen im Ottensteiner Stausee Schlagzeilen machten und was es mit bizarren Weinviertler Turmschädeln oder Wachauer Mumien auf sich hat.

Wie man auf solche Themen kommt?

„Unser Archiv und unsere Notizbücher sind randvoll mit Ideen. Wir sammeln eigentlich ständig nebenbei, schneiden Zeitungsartikel aus, lesen Beträge in Facebook-Gruppen, steigen auf die Bremse, wenn wir etwas Interessantes am Wegesrand sehen, notieren interessante Geschichten, die wir in Gesprächen aufschnappen“, sagt Gruber. „Die Frage ist nur, wie wir jemals die Zeit finden sollen, das alles zu verwerten.“