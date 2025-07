Bald fahren Bagger auf: Aus ehemaliger Synagoge wird "Haus der Musik"

So viel zur Vorgeschichte. Nun wurde im Gänserndorfer Gemeinderat beschlossen, wie es mit dem Gebäude, das die Stadtgemeinde als Besitzer erhalten muss, weitergeht. Der Zubau des Rabbinerhauses, der nicht unter Denkmalschutz steht, soll abgerissen werden, um Platz für das neue Musikerheim zu schaffen. Die Bagger werden von der Rückseite, also von der Eichamtstraße , auf das Gelände zufahren. Dort steht auch das Nachbarhaus, das ebenfalls im Besitz der Gemeinde ist, und abgerissen wird, um den Musikern mehr Raum zu verschaffen.

Die Grünen stimmten in der Sitzung gegen diesen Tagesordnungspunkt. Die beiden Mandatare der Ökopartei hätten gerne ein Konzept gesehen, was genau in der ehemaligen Synagoge geplant ist. „Die Abbrucharbeiten haben nichts mit dem vorderen Bereich zu tun“, stellte Bürgermeister René Lobner (ÖVP) bei der Sitzung klar. Die Grünen brachten einen eigenen Antrag ein, blitzten damit aber ab. Sie wollten den Abbruch später beschließen, wenn das Gesamtkonzept vorliegt. Die Grünen wiederum enthielten sich bei der Abstimmung über den Abbruch, der sich mit 51.000 Euro zu Buche schlagen wird.

Aus ehemaliger Synagoge soll "Haus der Musik" werden

Im Gebäude auf der Bahnstraße soll ein „Haus der Musik“ entstehen. Im Hof wird ein neuer, großer Probenraum errichtet. In der ehemaligen Synagoge werden die Sanitäranlagen saniert, ein kleinerer Probenraum, einer für Instrumente und ein Büro werden entstehen. Außerdem soll auch ein Natur-im-Garten-Büro in der Bahnstraße 60 seine Heimat finden.

Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, machte der KURIER mit Stadtchef Lobner einen etwas abenteuerlichen Lokalaugenschein in der Bahnstraße. Es ist schwierig, die historischen und sakralen Elemente auf den ersten Blick zu erkennen. In dem Raum, in dem künftig ein kleineres Ensemble proben kann, wurden an manchen Stellen die Farbschichten von der Wand gekratzt, bis die unterste Schicht zum Vorschein kommt. "Die ist historisch, die müssen wir erhalten", erklärt Lobner.