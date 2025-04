Selbstdarsteller Schiele: "Ich bin alles zugleich"

Mit zwei neuen Ausstellungen startete das Egon Schiele Museum in Tulln in die neue Saison. Da wäre einmal „Egon Schiele. Ich!“ mit der Präsentation von einem Dutzend Selbstbildnissen in der Schatzkammer des Museums. „Die Selbstdarstellung ist Schieles bis heute bekanntestes Thema. Sie zeigt einen schonungslosen Blick auf das eigene Ich und ist Ausdruck jener Zerrissenheit, die der Künstler am eigenen Körper erlebt und darstellt“, erklärt Kurator Christian Bauer. „Das Gedicht ,Ich bin alles zugleich' erscheint wie ein programmatischer Leitfaden durch die Ausstellung“, lädt Bauer ein, Schieles Vielgestaltigkeit an selten gezeigten Aquarellen, Gouachen und Gedichten entdecken.