34 Millionen Euro für Niederösterreichs Regionen

Zu den geförderten Vorhaben zählen unter anderem der Ausbau der Amethystwelt Maissau, die Erweiterung des interkommunalen Betriebsgebiets Wagram Land sowie Planungen für eine neue Radwegbeschilderung in den Regionen Wienerwald, Mostviertel, Wiener Alpen und Donau Niederösterreich.

Das Land Niederösterreich hat im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 74 Regionalförder- und LEADER-Projekte mit mehr als 34 Millionen Euro unterstützt. Laut Land sollen dadurch Investitionen von über 86 Millionen Euro in den Regionen ausgelöst werden.

Ein großer Teil der Projekte wird über das EU-Programm LEADER abgewickelt. Im ersten Halbjahr wurden 45 LEADER-Projekte unterstützt. Dadurch flossen zusätzlich rund 1,3 Millionen Euro an EU-Fördermitteln nach Niederösterreich.

„Niederösterreich lebt von der Stärke seiner Regionen. Die Menschen vor Ort wissen am besten, was ihre Heimat braucht. Deshalb setzen wir auf ihre Ideen und unterstützen sie bei der Umsetzung“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

„Regionale Ressourcen einsetzen“

Die ecoplus-Regionalförderung besteht seit 1987 und unterstützt Gemeinden, Regionen, Vereine und Initiativen bei regionalwirtschaftlich bedeutsamen Projekten. „Die Vorhaben sollen regionale Ressourcen einsetzen sowie die Wertschöpfung und Beschäftigung in den Regionen fördern“, schildern ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki und Prokurist Bernhard Ebner.