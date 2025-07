Drohnen und KI bescheren Bauern ungeahnte Innovation

Während das Image von Drohnen durch tägliche negative Meldungen von Kriegsschauplätzen verzerrt wird, hilft die Technologie dahinter gerade mit, die Landwirtschaft und auch andere Geschäftsfelder zu revolutionieren. Ein junges Start-up aus dem Mostviertel pusht die Fähigkeiten der mechanischen Flugartisten mit künstlicher Intelligenz (KI) und bietet so Kunden in verschiedensten Bereichen verblüffende Dienste an.

"Die Landwirtschaft ist punkto Drohnentechnologie innovativer als die Industrie“, sagt Johannes Huber. Einst beruflich für einen Maschinenbaubetrieb unterwegs, stieg der in Allhartsberg lebende Techniker in der Coronazeit ins Studium der Agrartechnologie ein und gründete dann mit einem Kollegen die Firma "Drohnen Scan.at“.

Breites Betätigungsfeld

Aus der Idee wurde ein Start-up, das bereits preisgekrönte intelligente Drohnendienste für die Land- und Forstwirtschaft, aber auch für die Energie- und Bauwirtschaft entwickelt hat, an Forschungsprojekten beteiligt ist und aktuell auf Investorensuche ist.