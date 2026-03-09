Drogenbeeinträchtigter Geisterfahrer auf A1: Führerschein abgenommen

Ein 52-jähriger griechischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Wien war Sonntagfrüh als Geisterfahrer auf der A1 Westautobahn in NÖ unterwegs. Der Mann fuhr laut Polizei zwischen Zeilern und Oed im Bezirk Amstetten auf der Richtungsfahrbahn Wien fälschlicherweise in Richtung Linz. Beamte der Autobahnpolizeiinspektionen Amstetten und Wels fanden den PKW kurz nach 5.30 Uhr abgestellt am Pannenstreifen im Bereich Oed.

Unfallschaden und Suchtmittelbeeinträchtigung Das Fahrzeug wies vorne rechts einen Unfallschaden auf. Der Fahrer steht im Verdacht, zuvor einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, indem er gegen die mittlere Betonleitwand krachte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem Verdächtigen eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt, was durch eine amtsärztliche Untersuchung bestätigt wurde. Im Zuge der Amtshandlung wurden im Wagen verschiedene Drogen sichergestellt.