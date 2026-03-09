Polizei verfolgte Drogenlenkerin 25 Kilometer im Bezirk Amstetten

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Raser in Niederösterreich gestoppt. Eine Drogenlenkerin konnte im Bezirk Amstetten erst nach 25 Kilometern angehalten werden. Ihre riskanten Fahrmanöver begründete die 21-Jährige laut Polizei damit, dass sie einen wichtigen Termin habe und mit dem Fuß am Gaspedal hängen geblieben sei. Die Wienerin wird ebenso angezeigt wie ein Probeführerscheinbesitzer, der mit einem 450-PS-Auto im Bezirk Gänserndorf deutlich zu schnell unterwegs war.

Die 21-Jährige hatte am Samstag auf der Westautobahn (A1) Richtung Salzburg eine Zivilstreife und mehrere andere Fahrzeuge rechts überholt. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Auf der Fahrt, die mittels Video aufgezeichnet wurde, überholte die Frau acht Mal über den rechten Fahrstreifen und hielt zwei Mal zu wenig Abstand. Bei Oed wurde der Pkw mit 190 anstatt der erlaubten 130 km/h gemessen. Die Frau konnte aufgrund der riskanten Fahrweise sowie des hohen Verkehrsaufkommens erst bei der Ausfahrt Haag angehalten werden, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.

Eine amtsärztliche Untersuchung ergab eine Fahruntauglichkeit der Frau unter anderem wegen Suchtmittelbeeinträchtigung. Der 21-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt.

Probeführerschein nach Raserfahrt mit 450-PS-Auto abgenommen

Mit 161 statt der erlaubten 100 km/h wurde ein 19-Jähriger auf der B3 in Groß-Enzersdorf gemessen. Der Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Gänserndorf hatte den 450 PS starken Wagen eigens für das Wochenende angemietet.