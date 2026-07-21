Fund am Flughafen Schwechat: Fast 50 Kilo Cannabis im Gepäck

Im Zuge von Gepäckskontrollen am Flughafen Wien-Schwechat hat das Stadtpolizeikommando Schwechat zwei Taschen entdeckt, die mit insgesamt rund 49 Kilogramm Cannabiskraut gefüllt waren.

Das Suchtgift wurde vorläufig sichergestellt. Die Taschen bzw. Koffer befanden sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok (Thailand) und sollten nach London (Großbritannien) beziehungsweise Amsterdam (Niederlande) weitertransportiert werden.