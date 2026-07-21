Fund am Flughafen Schwechat: Fast 50 Kilo Cannabis im Gepäck
Im Zuge von Gepäckskontrollen am Flughafen Wien-Schwechat hat das Stadtpolizeikommando Schwechat zwei Taschen entdeckt, die mit insgesamt rund 49 Kilogramm Cannabiskraut gefüllt waren.
Das Suchtgift wurde vorläufig sichergestellt. Die Taschen bzw. Koffer befanden sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok (Thailand) und sollten nach London (Großbritannien) beziehungsweise Amsterdam (Niederlande) weitertransportiert werden.
Ein 26-jähriger und ein 29-jähriger britischer Staatsbürger konnten von den Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten als Beschuldigte ausgeforscht und am Flughafen vorläufig festgenommen werden. Bei den anschließenden Einvernahmen zeigten sich beide Männer geständig. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.
Die Ermittlungen wegen Drogenhandels laufen.
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