Niederösterreich

Ohne Schein, unter Drogen: Doppelter Polizei-Fall in Gänserndorf

Polizei erwischt in Gänserndorf erst einen auffälligen Biker – und kurz darauf auch dessen Abholer.
Johannes Weichhart
01.05.2026, 15:31

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Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist in Gänserndorf gleich mehrfach auffällig geworden. Laut Polizei beging der Mann auf der B8 mehrere Verkehrsdelikte, darunter das Überfahren einer Sperrlinie und das Missachten des Rechtsfahrgebots.

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Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt. Zudem wies das Motorrad einen schweren technischen Mangel auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt, Kennzeichen und Zulassungsschein wurden vorläufig abgenommen. 

Auch bestand der Verdacht auf Suchtmittelbeeinträchtigung – eine Untersuchung verweigerte der Lenker.

Verdacht auch gegen Bekannten

Kurios: Der verständigte Bekannte, der den Mann abholen sollte, zeigte ebenfalls Anzeichen einer Beeinträchtigung. Auch er verweigerte die Untersuchung, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Gänserndorf
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