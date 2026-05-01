Brand in Haugsdorf: Acht Wehren im Einsatz
Gebäudebrand in Haugsdorf: Rasches Eingreifen verhinderte größeren Schaden
Am 30. April wurden 8 Feuerwehren kurz nach 23 Uhr zu einem Gebäudebrand nach Haugsdorf im Bezirk Hollabrunn alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen meterhohe Flammen aus einem Nebengebäude, das als Lagerfläche genutzt wurde.
Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte die große Flammenlast rasch eingedämmt und eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Da das betroffene Nebengebäude unmittelbar an weitere Gebäude angrenzt, lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Kontrolle und Kühlung der Anbauten. Mehrere Atemschutztrupps kontrollierten die gefährdeten Bereiche mit Wärmebildkameras.
Dacheindeckung als Problemstelle
Eine besondere Herausforderung war die Dacheindeckung: Dämmplatten erschwerten den Zugang in den Dachbodenbereich, weshalb Teile der Blecheindeckung geöffnet werden mussten, um darunterliegende Glutnester gezielt ablöschen zu können.
Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnten größere Schäden an den angrenzenden Gebäuden verhindert werden. Einsatzleiter Georg Langmann konnte um 2 Uhr „Brandaus“ geben.
Acht Feuerwehren im Einsatz
Insgesamt standen acht Feuerwehren mit 20 Fahrzeugen und etwa 160 Einsatzkräften im Einsatz. Ein Teil der Mannschaft konnte nach der erfolgreichen Eindämmung des Brandes wieder rasch abrücken. Mehr als zehn Atemschutztrupps wurden eingesetzt. Die Brandursache wird noch ermittelt.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Alberndorf, Auggenthal, Hadres-Untermarkersdorf, Haugsdorf, Hollabrunn, Jetzelsdorf, Pernersdorf, Pfaffendorf-Karlsdorf sowie das Rote Kreuz und die Polizei.
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