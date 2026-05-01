Brand in Haugsdorf: Acht Wehren im Einsatz

Gebäudebrand in Haugsdorf: Rasches Eingreifen verhinderte größeren Schaden

Am 30. April wurden 8 Feuerwehren kurz nach 23 Uhr zu einem Gebäudebrand nach Haugsdorf im Bezirk Hollabrunn alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen meterhohe Flammen aus einem Nebengebäude, das als Lagerfläche genutzt wurde.

Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte die große Flammenlast rasch eingedämmt und eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Da das betroffene Nebengebäude unmittelbar an weitere Gebäude angrenzt, lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Kontrolle und Kühlung der Anbauten. Mehrere Atemschutztrupps kontrollierten die gefährdeten Bereiche mit Wärmebildkameras.