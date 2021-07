Dramatischer Einsatz auf der Rax: Wanderer erlitt Herzinfarkt

Viel zu tun gibt es dieser Tage wieder für die Bergrettung in Niederösterreich. Am Dienstag mussten die Retter in Reichenau an der Rax im Bezirk Neunkirchen ausrücken, weil ein Wanderer einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte. Auch ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber war vor Ort, der 70-Jährige wurde erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus geflogen.

Die Helfer aus der Luft wurden am Dienstag aber auch am Göller in St. Aegyd am Neuwalde im Bezirk Lilienfeld gebraucht. Eine 61-Jährige, die von einem Stein getroffen wurde, war in weiterer Folge fünf Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen an der Hand zugezogen.