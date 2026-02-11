Schlimme Umstände kamen am Mittwochfrüh rund um den tödlichen Unfall eines 62-Jährigen im Bezirk Melk zutage. Der Mann war am späten Dienstagnachmittag von zu Hause losgefahren und wurde erst am Mittwochmorgen von seinem Sohn im Unfallwrack gefunden. Der genaue Zeitpunkt des Unfalls war zunächst unklar.

Der Einheimische lenkte den Pkw auf der L 7219 in Laufenegg (Gemeinde Raxendorf) aus Richtung Laufenegg kommend in Fahrtrichtung Troibetsberg. Er dürfte zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 5:15 Uhr, aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und über ein abschüssiges Gelände gerollt sein.

Der Pkw querte auf der Talfahrt erneut die L 7219 und fuhr dann wieder über eine steile Böschung. Nach etwa 100 Metern prallte der Pkw frontal gegen eine Baumgruppe, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Lenker verstarb an der Unfallstelle.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Heiligenblut Spuren zeigen, wo der Pkw bei der Talfahrt die Landesstraße querte.