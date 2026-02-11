Drama um Unfalltod im Bezirk Melk: Sohn findet Vater im Wrack
Schlimme Umstände kamen am Mittwochfrüh rund um den tödlichen Unfall eines 62-Jährigen im Bezirk Melk zutage.
Der Mann war am späten Dienstagnachmittag von zu Hause losgefahren und wurde erst am Mittwochmorgen von seinem Sohn im Unfallwrack gefunden. Der genaue Zeitpunkt des Unfalls war zunächst unklar.
Der Einheimische lenkte den Pkw auf der L 7219 in Laufenegg (Gemeinde Raxendorf) aus Richtung Laufenegg kommend in Fahrtrichtung Troibetsberg. Er dürfte zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 5:15 Uhr, aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und über ein abschüssiges Gelände gerollt sein.
Der Pkw querte auf der Talfahrt erneut die L 7219 und fuhr dann wieder über eine steile Böschung. Nach etwa 100 Metern prallte der Pkw frontal gegen eine Baumgruppe, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Lenker verstarb an der Unfallstelle.
Der Sohn des Mannes machte sich am Morgen auf die Suche nach seinem vermissten Vater und entdeckte dabei die Reifenspuren sowie schließlich das Unfallwrack mit seinem Vater.
Die Feuerwehren Heiligenblut und Weiten wurden um 5.54 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit unklarer Lage alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort waren Sanitäter des Roten Kreuzes mit der Reanimation des Lenkers beschäftigt, berichtet die Feuerwehr Heiligenblut. Der Verunglückte konnte jedoch nicht mehr gerettet werden.
Bergung
Die Feuerwehren führten anschließend die Bergung des Unfallfahrzeugs durch.
Kommentare